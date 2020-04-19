«Кого вы пытаетесь обмануть?» Сын умершего фельдшера показал Каранику свидетельство о смерти отца

Все ритуальные службы и зал в Борисове отказались провести прощание, когда узнали, что у умершего был коронавирус. Отпевать 50-летнего фельдшера скорой помощи Василия Липилина согласился только один священник, пишет «Радыё Свабода».



«Зачем занижать эту статистику, чего хотят добиться?»



«Мне 20 лет, я единственный сын Василия Георгиевича, — говорит в беседе с «Радыё Свабода» Даниил Липилин.

17 апреля во время пресс-конференции министр здравоохранения Владимир Караник сказал, что смерть «на скорой помощи» может быть не связана с коронавирусом.

Даниил Липилин считает, что министр подразумевает смерть его отца.

«Весь город знает, человек очень известный в городе, все знали причину смерти. И мне сегодня скидывают эту статью, я читаю, мне действительно больно читать. Что делает наша страна? Я единственный сын, оставшийся у Василия Георгиевича, у меня справка на руках, что КВ-19, открытым текстом. Я не выдержал и поместил в комментариях фотографию. Зачем занижать эту статистику, чего хотят добиться? Я искренне не понимаю», — говорит Даниил Липилин и рассказывает историю болезни и смерти своего отца.



«Он заболел где-то 26 марта. Ему стало плохо — температура, все симптомы, которые на сегодня все люди уже знают», — Даниил говорит, что в первые дни отец пытался лечиться сам и попросил коллег поменяться сменами.

«Но состояние его не менялось, он пошел в поликлинику, ему открыли больничный, но отправили домой, прописали антибиотики, — продолжает парень. — Он все делал, как сказали, но лучше не становилось, температура 39,5 без изменений. Поликлиника наша №2 сказала: «Оставайтесь дома, лечитесь». Больницу ему никто не предлагал».

4 апреля, говорит Даниил, отец уже не мог разговаривать, состояние его было очень плохое. Ему вызвали скорую помощь и забрали в больницу.

«Там положили в реанимацию в тяжелом состоянии с высокой температурой. Ему становилось все хуже, поэтому положили под аппарат искусственной вентиляции легких, — говорит Даниил. — Сам врач из реанимации уже дал понять, что шансы малы».

«Он не думал, что умрет»

Первый тест на коронавирус, который Василию Липилину сделали 5 апреля, по словам сына, был отрицательный. Второй тест 7 апреля уже был положительный. Когда отец был на аппарате искусственной вентиляции легких, рассказывает парень, был момент, когда ему стало немного лучше.

«У нас сразу другие мысли появились, стали надеяться на лучшее. Но отцовское сердце не вытянуло. 8 апреля позвонили и сказали: «Вашего отца больше нет», — говорит Даниил.

Даниил повествует, что отец никогда не жаловался на болезни и никуда не обращался за лечением. На «скорой» он работал в бригаде психиатрической помощи.

«Он своей сестре написал: «Я думаю, что у меня «это», потому что похожие симптомы», — говорит сын. — Последний разговор был обычный, ничего сверхестественного. Он не думал, что умрет. И мы не думали, пока уже совсем плохо не стало».

Проститься не разрешили, на кладбище были четыре человека

Тело Василия Липилина отправили в Минск для вскрытия.

«Я из Минска тело забирал, разговаривал с патологоанатомом, который выдал справку. Там четко указано: коронавирус и двусторонняя пневмония. На всю страну сказали,что фельдшер из Борисова умер от коронавируса», — рассказывает Даниил.

Хоронили Василия Липилина в закрытом гробу, тело было в плотном полиэтиленовом пакете, говорит сын.

«Хотели сделать прощание, потому что отец не последний в городе человек, его многие знали, все хотели попрощаться по-человечески. Но никто не разрешил. Прямо из морга через Борисов проехали кортежем на кладбище. На кладбище было 4 человека. Ну что это такое?! — сына эта ситуация возмущает. — Человек 27 лет отработал на скорой помощи, а его хоронят четыре человека. Что делается, не понимаю, мне просто стыдно».

Даниил рассказывает, что для прощания с отцом семья хотела арендовать ритуальный зал.

«Но все ритуальные залы города просто отказались, когда узнали, что этот человек был с коронавирусом, — говорит парень. — Ни один клуб, ни один штаб офицеров и другие организации — все отказали. Мы хотели сделать прощание возле станции скорой помощи, но и там запретили».

«Разбежались», говорит Даниил, даже священники. «Отпевал отца единственный, кто согласился, — отец Андрей. Спасибо большое ему за это».

«Я не собираюсь молчать. Я не боюсь»

Он объясняет, что они с отцом жили отдельно и во время его болезни лично не встречались. Тест на коронавирус у Даниила не брали.

«У женщины, с которой он жил, взяли тест, Насколько я знаю, он отрицательный. В его бригаде в «скорой», знаю, тоже брали, якобы там есть положительные результаты. Но я точно не знаю. Они пока на больничных», — рассказывает Даниил.

«Я сегодня утром проснулся и прочитал, что министр здравоохранения Караник, который в первые дни признал, что медицинский работник заболел, умер, теперь говорит обратное. Я не собираюсь молчать. Я не боюсь, — говорит Даниил. — Я готов это дело довести до конца. Если все-таки коронавирус, как написано в справке, то зачем это скрывать?»

«Радыё Свабода» обратилось в пресс-службу Министерства здравоохранения с просьбой объяснить слова министра Владимира Караника. На момент публикации ответа не получили.

По информации, озвученной на пресс-конференции Министерства 17 апреля, в Беларуси не менее 419 медиков инфицированы коронавирусом. 90 из них — сотрудники «скорой помощи».



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