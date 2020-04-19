Лукашенко: Я не приветствую тех, кто закрыл дорогу к храму. Мы эти вирусы каждый год переживаем

Александр Лукашенко считает, что не нужно ограничивать доступ к храмам даже в текущей ситуации. Такое мнение глава государства высказал во время посещения Свято-Благовещенского Ляденского храма в Смолевичском районе, пишет «Наша нива» со ссылкой на БелТА.

«Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год«, – заявил Александр Лукашенко.

Сегодня верующие встретили Пасху в храмах. Пасхальная служба проходили в Беларуси при большом стечении народа. Несмотря на убедительные рекомендации главы Белорусской православной церкви молиться дома.

Вот так проходила всенощная служба, например, в Свято-Елисаветинском монастыре в Минске. Верующие целовали чашу, крест и принимали причастие, из одной ложки.

О соблюдении санитарных норм говорить не приходится.

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