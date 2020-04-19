Сколько археологических памятников таит Витебщина?

Сохранение историко-культурного достояния — дело государственной важности. В отечественном законодательстве закреплено понятие архео­логического объекта. Это — недвижимые материальные объекты (селища, городища, стоянки, могильники и т. д.) вместе с археологическими артефактами и культурным слоем, возникшие в результате жизнедеятельности человека более чем сто двадцать лет назад.

О том, каким наследием обладает наша область, какие приходится решать проблемы, журналисты издания «Витьбичи» побеседовали с начальником управления культуры облисполкома Петром Подгурским.

— Петр Николаевич, сколько на Ви­тебщине археологических памятников?

— Общее количество археологических объектов исчисляется тысячами, каждый год открываются новые. Некоторые из них — 373 памятника археологии — включены в Государственный список историко-культурных ценностей. Среди самых интересных — поселения неолита и бронзового века на Кривинском торфянике, культурный слой древних городов в Полоцке, Витебске, Орше. Особый интерес представляют сохранившиеся земляные укрепления древнего Друцка, Браслава, Лукомля, Копыси, островной замок Стефана Батория в Дисне, археологический комплекс курганных могильников Дорохи в Городок­ском районе. Ценные археологические предметы находятся в музеях области. Например, в Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике хранится самый крупный в Беларуси Козьянковский клад IX–X веков, насчитывающий 7650 серебряных арабских монет, редкие и уникальные ювелирные изделия периода Полоцкого княжества, стеатитовая иконка «Константин и Елена» XII–XIII веков, изготовленная в Византийской империи. В областном краеведче­ском музее также сформирована большая археологическая коллекция, хранятся уникальная берестяная грамота рубежа XIII–XIV веков из Витебска, Добринский денежно-вещевой клад IX века, другие ценные артефакты.

Есть примеры, когда археологический артефакт, являясь историко-культурной ценностью, используется ныне по своему назначению. Это колокол из деревни Колышки Лиозненского района, который находится в церкви в Лиозно.

— Почему к археологическому наследию в наше время такое пристальное внимание?

— Так было всегда. Но сейчас, когда более доступными стали различные металлоискатели, специальное оборудование, увеличилось число так называемых черных копателей. Они посягают на ар­хео­логические объекты, что незаконно и наносит непоправимый ущерб памятникам. Для профессионального археолога, в отличие от коллекционера или копателя, важен не только предмет. Специалиста интересует специфика культурного слоя, в котором находятся археологические артефакты. Профессионал изучает пласт за пластом нетронутой веками земли, комплексно исследуя архео­логический объект. При научных раскопках каждый артефакт находится на своем месте, что позволяет его четко датировать. Так по крупицам составляется сложный пазл, позволяющий за­глянуть в наше прошлое. Черные копатели нарушают эти следы, лишают нас истории.

— Это наказуемо в Беларуси?

— Проводить раскопки могут только профессиональные архео­логи, получившие разрешение в Национальной академии наук. За незаконный поиск, а также продажу археологических артефактов нарушителю грозит штраф от 10 базовых величин с конфискацией самих предметов, за нарушение культурного слоя на памятнике археологии такой «поисковик» может быть привлечен по статье 344 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Поэтому, если вы видите человека с металлоискателем на поле, сообщайте об этом в милицию. Суд может принять решение о конфискации металлоискателей и иных технических средств, используемых при поиске. Кстати, в стране есть примеры привлечения к ответственности за незаконный поиск и реализацию ар­хеологических артефактов. В этом году один гражданин в Витебской области уже был привлечен к административной ответственности за незаконную реализацию археологических артефактов. Сейчас на рассмотрении в Витебской областной комиссии по архео­логическим объектам и архео­логиче­ским артефактам, созданной распоряжением председателя обл­исполкома, находятся еще два материала, переданные право­охранительными органами.

— Сохранению археологиче­ского наследия могут угрожать любые масштабные земляные работы, в частнос­ти строительные…

— Главная задача состоит и в сохранении, и в исследовании археологических объектов. Поэтому при проведении строительных работ, которые предусматривают нарушение культурного слоя в мес­тах нахождения археологических объектов, все земляные работы должны осуществляться в присутствии археологов. При получении разрешительной документации застройщики и иные субъекты хозяйствования обязаны представить заключение Национальной академии наук об отсутствии в мес­тах проводимых работ археологических объектов, а в случае их наличия застройщик обязан составить договор с архео­логами, которые проводят наблюдение.

Как пример, масштабное изучение территории вокруг Спасо-Преображенской церкви в Полоцке. Кстати, в этом году запланировано проведение масштабных работ на Верхнем замке в Полоцке, что может открыть неизвестные страницы в истории «колыбели белорусской государственности».

К чему привела «бездумная» стрижка деревьев в Витебске?

В Беларуси достигнут рекордный показатель количества заразивщихся COVID-19 за сутки

Минздрав призывает белорусов в праздники оставаться дома

Пасха: что можно, а что нельзя

«Это мясорубка». Жительница Витебска — в больнице с пневмонией, муж умер в другой с коронавирусом

Антисанитария и свалки из стройматериалов прямо на улицах Витебска