Сколько археологических памятников таит Витебщина?

Сохранение историко-культурного достояния — дело государственной важности. В отечественном законодательстве закреплено понятие археологического объекта. Это — недвижимые материальные объекты (селища, городища, стоянки, могильники и т. д.) вместе с археологическими артефактами и культурным слоем, возникшие в результате жизнедеятельности человека более чем сто двадцать лет назад.
О том, каким наследием обладает наша область, какие приходится решать проблемы, журналисты издания «Витьбичи» побеседовали с начальником управления культуры облисполкома Петром Подгурским.
— Петр Николаевич, сколько на Витебщине археологических памятников?
— Общее количество археологических объектов исчисляется тысячами, каждый год открываются новые. Некоторые из них — 373 памятника археологии — включены в Государственный список историко-культурных ценностей. Среди самых интересных — поселения неолита и бронзового века на Кривинском торфянике, культурный слой древних городов в Полоцке, Витебске, Орше. Особый интерес представляют сохранившиеся земляные укрепления древнего Друцка, Браслава, Лукомля, Копыси, островной замок Стефана Батория в Дисне, археологический комплекс курганных могильников Дорохи в Городокском районе. Ценные археологические предметы находятся в музеях области. Например, в Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике хранится самый крупный в Беларуси Козьянковский клад IX–X веков, насчитывающий 7650 серебряных арабских монет, редкие и уникальные ювелирные изделия периода Полоцкого княжества, стеатитовая иконка «Константин и Елена» XII–XIII веков, изготовленная в Византийской империи. В областном краеведческом музее также сформирована большая археологическая коллекция, хранятся уникальная берестяная грамота рубежа XIII–XIV веков из Витебска, Добринский денежно-вещевой клад IX века, другие ценные артефакты.
Есть примеры, когда археологический артефакт, являясь историко-культурной ценностью, используется ныне по своему назначению. Это колокол из деревни Колышки Лиозненского района, который находится в церкви в Лиозно.
— Почему к археологическому наследию в наше время такое пристальное внимание?
— Так было всегда. Но сейчас, когда более доступными стали различные металлоискатели, специальное оборудование, увеличилось число так называемых черных копателей. Они посягают на археологические объекты, что незаконно и наносит непоправимый ущерб памятникам. Для профессионального археолога, в отличие от коллекционера или копателя, важен не только предмет. Специалиста интересует специфика культурного слоя, в котором находятся археологические артефакты. Профессионал изучает пласт за пластом нетронутой веками земли, комплексно исследуя археологический объект. При научных раскопках каждый артефакт находится на своем месте, что позволяет его четко датировать. Так по крупицам составляется сложный пазл, позволяющий заглянуть в наше прошлое. Черные копатели нарушают эти следы, лишают нас истории.
— Это наказуемо в Беларуси?
— Проводить раскопки могут только профессиональные археологи, получившие разрешение в Национальной академии наук. За незаконный поиск, а также продажу археологических артефактов нарушителю грозит штраф от 10 базовых величин с конфискацией самих предметов, за нарушение культурного слоя на памятнике археологии такой «поисковик» может быть привлечен по статье 344 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Поэтому, если вы видите человека с металлоискателем на поле, сообщайте об этом в милицию. Суд может принять решение о конфискации металлоискателей и иных технических средств, используемых при поиске. Кстати, в стране есть примеры привлечения к ответственности за незаконный поиск и реализацию археологических артефактов. В этом году один гражданин в Витебской области уже был привлечен к административной ответственности за незаконную реализацию археологических артефактов. Сейчас на рассмотрении в Витебской областной комиссии по археологическим объектам и археологическим артефактам, созданной распоряжением председателя облисполкома, находятся еще два материала, переданные правоохранительными органами.
— Сохранению археологического наследия могут угрожать любые масштабные земляные работы, в частности строительные…
— Главная задача состоит и в сохранении, и в исследовании археологических объектов. Поэтому при проведении строительных работ, которые предусматривают нарушение культурного слоя в местах нахождения археологических объектов, все земляные работы должны осуществляться в присутствии археологов. При получении разрешительной документации застройщики и иные субъекты хозяйствования обязаны представить заключение Национальной академии наук об отсутствии в местах проводимых работ археологических объектов, а в случае их наличия застройщик обязан составить договор с археологами, которые проводят наблюдение.
Как пример, масштабное изучение территории вокруг Спасо-Преображенской церкви в Полоцке. Кстати, в этом году запланировано проведение масштабных работ на Верхнем замке в Полоцке, что может открыть неизвестные страницы в истории «колыбели белорусской государственности».
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