Православные белорусы отпраздновали Пасху в храмах несмотря на предостережения

Сегодня православные празднуют Воскресение Христово и приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!». Пасха — самый большой праздник христианского мира, знаменующий победу жизни над смертью, победу над грехами человечества и дающий надежду на вечную жизнь.



Пасха, или Воскресение Христово — это главный христианский праздник. В этот день вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

В канун праздника Воскресения Христова митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел обратился с Пасхальным посланием ко всем прихожанам Белорусской православной церкви.



Пасхальная служба проходили в Беларуси при большом стечении народа. Несмотря на убедительные рекомендации главы Белорусской православной церкви молиться дома.

Вот так проходила всенощная служба, например, в Свято-Елисаветинском монастыре в Минске.

На Вербное воскресенье была похожая ситуация.

Теперь медикам нужно приготовиться к наплыву верующих в больницы. Об опасности заражения коронавирусом при несоблюдении дистанции медики предупреждали давно. Минздрав призвал белорусов в праздники оставаться дома. Правда, речи про Пасху не шло вовсе. В официальном телеграм-канале Минздрава и на сайте министерства мы не нашил упоминания Пасхи.

Таким образом, Минздрав не высказал позицию по поводу Пасхи.

Теперь понятно, что прогноз Владимира Краника о пике эпидемии коронавируса в Беларуси делался не на пустом месте. Он опирался на знание.

В отличие от других стран, где Пасхальные службы прошли без публики, в Беларуси пошли своим путем. Руководство страны решило уступить желанию верующих придти в храм. Но зачем? И какие последствия это окажет на эпидемиологическую ситуацию?

А что в соседних странах

Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, если в этом году на Пасху в храмы пойдет хотя бы десятая часть верующих, есть риск вспышки коронавируса в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский поступил честно. Он записал видеообращение к украинцам в связи с приближающимся праздником Пасхи в ситуации распространения коронавируса. Глава государства во время своего заявления призвал украинцев оставаться дома, а также рассказал о способах получения освященной пасхи без посещения церкви. Также Зеленский призвал украинцев «помочь Богу». Президент посоветовал не выходить из дома и готовить паску, а также другие праздничные блюда самостоятельно или заказывать через интернет.

Храмы на Украине были пусты в эту ночь. В России было точно также: запреты и призывы властей возымели действие — люди не пришли в храмы.

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