Православные белорусы отпраздновали Пасху в храмах несмотря на предостережения

Сегодня православные празднуют Воскресение Христово и приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!». Пасха — самый большой праздник христианского мира, знаменующий победу жизни над смертью, победу над грехами человечества и дающий надежду на вечную жизнь.
Пасха, или Воскресение Христово — это главный христианский праздник. В этот день вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
В канун праздника Воскресения Христова митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел обратился с Пасхальным посланием ко всем прихожанам Белорусской православной церкви.
Пасхальная служба проходили в Беларуси при большом стечении народа. Несмотря на убедительные рекомендации главы Белорусской православной церкви молиться дома.
«Молитесь дома». Глава православной церкви обратился к верующим накануне Пасхи
Вот так проходила всенощная служба, например, в Свято-Елисаветинском монастыре в Минске.
На Вербное воскресенье была похожая ситуация.
Теперь медикам нужно приготовиться к наплыву верующих в больницы. Об опасности заражения коронавирусом при несоблюдении дистанции медики предупреждали давно. Минздрав призвал белорусов в праздники оставаться дома. Правда, речи про Пасху не шло вовсе. В официальном телеграм-канале Минздрава и на сайте министерства мы не нашил упоминания Пасхи.
Таким образом, Минздрав не высказал позицию по поводу Пасхи.
Теперь понятно, что прогноз Владимира Краника о пике эпидемии коронавируса в Беларуси делался не на пустом месте. Он опирался на знание.
В отличие от других стран, где Пасхальные службы прошли без публики, в Беларуси пошли своим путем. Руководство страны решило уступить желанию верующих придти в храм. Но зачем? И какие последствия это окажет на эпидемиологическую ситуацию?
А что в соседних странах
Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, если в этом году на Пасху в храмы пойдет хотя бы десятая часть верующих, есть риск вспышки коронавируса в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский поступил честно. Он записал видеообращение к украинцам в связи с приближающимся праздником Пасхи в ситуации распространения коронавируса. Глава государства во время своего заявления призвал украинцев оставаться дома, а также рассказал о способах получения освященной пасхи без посещения церкви. Также Зеленский призвал украинцев «помочь Богу». Президент посоветовал не выходить из дома и готовить паску, а также другие праздничные блюда самостоятельно или заказывать через интернет.
Храмы на Украине были пусты в эту ночь. В России было точно также: запреты и призывы властей возымели действие — люди не пришли в храмы.
«Встретимся через 10 дней». Фельдшер скорой помощи считает, что медиков предали
К чему привела «бездумная» стрижка деревьев в Витебске?
В Беларуси достигнут рекордный показатель количества заразивщихся COVID-19 за сутки
Минздрав призывает белорусов в праздники оставаться дома
Пасха: что можно, а что нельзя
«Это мясорубка». Жительница Витебска — в больнице с пневмонией, муж умер в другой с коронавирусом
1 Комментарий
Тёмные, неграмотные люди.