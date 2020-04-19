Игроман из Глубокого выманил у людей 260 000 рублей

13 апреля в Глубоком было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере против 36-летнего жителя райцентра. Следователи ищут его возможных жертв.

Сейчас уже установлено, что молодой человек в период с декабря 2016 года по январь 2020 года путем обмана завладел денежными средствами 14 жителей Минска, Барановичей, Глубокого, а также Минского и Глубокского районов. Сумма взятых взаймы под разными предлогами средств превысила 260 000 рублей.

Глубочанин в Минске, а также на территории Минской и Витебской областей просил у знакомых деньги на различные выдуманные нужды — например, на развитие бизнеса или ремонт личной машины. Молодой человек обычно долги не возвращал, а если отдавал часть позаимствованных денег, то добывал их, взяв в долг у очередной жертвы.

Как оказалось, житель Глубокого — страдает игроманией (лудоманией). С 2016 года он активно делал ставки в одной из букмекерских контор. Проверка показала, что общий оборот денег на его игровом депозите за молодого человека за последние три года превысил 1 000 000 рублей, об этом «ННВ» сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Следователи уже установили 14 эпизодов его мошеннических действий, сумма ущерба по которым составляет более 260 000 рублей. При этом есть основания полагать, что пока правоохранительным органам известен далеко не весь список жертв игромана. Поэтому Следственный комитет просит всех, кто пострадал от действий этого человека (на фото), обратиться по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области (+375-33) 399-80-44 (круглосуточно) или по телефону 102.

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