«Стартап года Беларуси» может произвести революцию в борьбе с коронавирусом

В 2017 году белорусский стартап «Healthy Networks» разработал проект Lung Passport («Паспорт легких»). Тогда он стал победителем финала конкурса стартапов «Стартап Года«.

В проекте — мобильное приложение и электронный стетоскоп, который автоматически распознает звуки в легких, в том числе и характерные для пневмонии. То, что вначале представлялось узкоспециализированным, неожиданно оказалось исключительно актуальным в условиях пандемии коронавируса.

Теперь разработчики проекта вместе с кафедрой пульмонологии и фтизиатрии БелМАПО договариваются о сотрудничестве с Минздравом, чтобы во время пандемии отдаленно отслеживать состояние пациентов с легкими симптомами COVID-19 и их контактов.

«У многих пациентов коронавирус проходит в легкой форме. Соответственно, в стационар их, а также их контактов, отправлять нецелесообразно и неправильно, потому что там они заражают других в большей степени, чем дома. Разумный выход из ситуации — самоизоляция, но при этом нужно, чтобы у пациента и врача была возможность отслеживать развитие заболевания, — сообщил один из авторов проекта Максим Зябко. — Наше приложение подскажет и врачу, и пациенту, что у больного имеются изменения в легких, покажет, где появляются звуки, характерные для пневмонии. А из-за того, что у коронавируса основная патология — это пневмония, то при ее развитии врач может отдаленно оценить состояние пациента и сказать, нуждается ли он в госпитализации».

Как это работает?

После установки приложения пользователь слушает себя и членов своей семьи электронным стетоскопом, а также проходит опрос: какая температура, сухой или мокрый кашель, частота кашля, наличие мокроты и т. д.

Результаты так называемого анамнеза систематизируются и показываются врачу в простом и понятном графике, где красным цветом будут выделены опасные симптомы пациента, желтым — симптомы средней опасности, а зеленым — безопасные.

«Алгоритм опроса нам разработали пульмонологи, — рассказывает Максим Зябко. — Самостоятельно опросить 100 человек в день врач не может физически, а в автоматизированном виде это сокращает время на обработку данных одного пациента в 10—15 раз. Кроме того, в первую очередь врачу показываются данные пациентов с опасными симптомами. На пациентов с нормальной температурой и без проблем с дыханием врач не будет тратить время, а перейдет сразу к тем, кому нужна срочная помощь».

Ценность новой технологии в том, что приложение на мобильнике распознает малейшие хрипы в легких с большей точностью, чем может слышать врач, сообщает «Наша нива».

«При правильном использовании девайса наша точность выше, чем у среднестатистического врача. Так показывает сравнительное тестирование», — рассказывает Максим Зябко.

Основатель проекта добавляет, что подобные приборы есть только в Польше, но и там они еще не продаются.

Договор с Минздравом разработчики еще не подписали: пока не понятно, кто будет платить за стетоскопы и куда их будут поставлять:

«В медицине не может быть быстрых решений. Минздраву наше устройство нужно тщательно проверить. Экономический вопрос тоже стоит: им нужно подсчитать, кто это закупит и каким образом. Не то, что они не хотят платить или хотят, чтобы платили пациенты. Они просто рассматривают новый прибор и проверяют, может ли он быть встроен в существующую систему здравоохранения».

Компания «Healthy Networks» стала резидентом Парка высоких технологий в 2018 году. Общая сумма привлеченных компанией инвестиций превышает $1 миллион.

С Минздравом компания контактирует уже полтора года. Осенью 2019 года, по словам разработчиков, был принят план постепенного внедрения проекта в систему здравоохранения.

Но Максим Зябко допускает, что процесс может и растянуться: «Врачам же предстоит еще научиться, как приложением пользоваться. На это может уйти месяц-полтора. А сейчас врачи и без того сильно заняты».

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