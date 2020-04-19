В Беларуси запустили платформу для онлайн-концертов в поддержку медиков

В Беларуси запустили проект Artist Gives, платформу, на которой артисты проводят свои онлайн-мероприятия в поддержку сборов на благотворительные цели.

Во время выступления артистов можно будет пожертвовать средства на благотворительность. Кому пойдут собранные деньги, решает музыкант.



Уже получили помощь больницы Минска, Витебска, Докшиц, Логойска, Могилева, Лельчиц, Шклова, Слуцка и Крупок. Врачи и медработники, которым тоже нужна защита, могут заполнить специальную онлайн-заявку на сайте клуба.

Для того чтобы посмотреть концерт интересующего вас исполнителя, нужно будет купить к нему доступ и по желанию поддержать социальный проект, на который собираются средства. Но в период коронавируса зрителям представляют бесплатный доступ к основным услугам платформы — просмотру онлайн-трансляции и архивных записей.



Ближайшие онлайн-концерты:

20 апреля — Петр Клюев

21 апреля — Лера Яскевич

22 апреля — DaKooka

23 апреля — Антон Бендер

24 апреля — Mustelide

25 апреля — Shuma

26 апреля — Мы / We

5 мая — Palina

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