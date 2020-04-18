Химические войска окажут помощь в дезинфекции против коронавируса в Беларуси

170 военных специалистов-химиков и 60 единиц техники со следующей недели приступят к дезинфекции учреждений здравоохранения и объектов промышленности в Минске.

Цель — минимизация распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Военнослужащие уже оснащены штатными и специально подготовленными комплектами специальной обработки, современными средствами индивидуальной защиты требуемого класса защиты и дезинфицирующим раствором, сообщает сайт Минобороны.

Начальник войск РХБ защиты Вооруженных Сил — начальник управления РХБ защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Вячеслав Старков:

– В настоящее время завершена подготовка личного состава, вооружения и специальной техники войск радиационной, химической и биологической защиты к выполнению задач по дезинфекции. Сводный батальон, который сформирован на базе 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты, совершит марш в город Минск, где будет решать задачи по специальной обработке объектов Министерства здравоохранения и промышленности. В ходе работ будет использоваться штатная техника и средства защиты, которые стоят на вооружении Вооруженных Сил. Также будут задействованы новые образцы, которые позволят более качественно проводить работы по дезинфекции. В ходе выполнения задач подразделения бригады будут выполнять широкий спектр задач. Это обработка зданий и объектов как с внешней стороны, так и внутренних помещений, участков местности, дорог, техники и других объектов.

Антисанитария и свалки из стройматериалов прямо на улицах Витебска

Ежедневно в Витебске 530 работников ЖКХ проводят дезинфекцию в жилых домах

«Это мясорубка». Жительница Витебска — в больнице с пневмонией, муж умер в другой с коронавирусом

За сутки почти на 30% возросло количество зараженных коронавирусом в Витебской области

Минздрав озвучил статистику заражения коронавирусом в Беларуси по областям

В Беларуси достигнут рекордный показатель количества заразивщихся COVID-19 за сутки