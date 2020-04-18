«Е-доставка» увеличивает минимальную сумму заказа и набирает новых работников

«Е-доставка» увеличила минимальную сумму заказа. Теперь для Минска, Гродно, Бреста, Могилева это 45 рублей, а для Гомеля, Витебска — 35. Об этом говорится на сайте сервиса доставки.



Кроме того, служба планирует взять на работу еще около 500 человек в апреле.



В компании решили снизить минимальную сумму заказа для инвалидов и пенсионеров (тем, кто старше 75 лет) — до 25 рублей.

«Заказы на 25 рублей для нас являются глубоко убыточными, так как не покрывают даже зарплат экспедиторов и работников склада. Но мы понимаем, что эта категория людей сейчас особенно нуждается в помощи, поэтому готовы поставлять им продукты себе в убыток, особенно в эти сложные времена», — сообщили в «Е-доставке».



Спрос на доставку продуктов уверенно растет с начала марта, когда пандемия коронавируса добралась до Беларуси. Если в начале года «Е-доставка» в среднем поставляли покупателям около 100 тонн товаров в день, то сейчас — порядка 130. В целом, товарооборот в первой половине апреля прирос более чем на 25% в сравнении с тем же периодом в марте, пишет TUT.by.



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