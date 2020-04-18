К чему привела «бездумная» стрижка деревьев в Витебске?

Вместе с весенним теплом в городе началась плановая обрезка насаждений. Вот только зачастую после таких работ деревья перестают быть похожи сами на себя. Голые столбики без ветвей куда больше смахивают на современные арт-объекты с непостижимым смыслом.

Возмущенные витебчане даже звонили на «прямую линию» председателю Витебского горисполкома Вадиму Зарянкину. Он поддержал горожан и отметил, что во всем нужно руководствоваться здравым смыслом. Не стоит относиться к обрезке деревьев так фанатично, нужно делать это профессионально и цивилизованно. А от подчиненных потребовал строгого контроля за данным процессом. По конкретным адресам, о которых шла речь на «прямой линии» (средняя школа № 11, между корпусами 1 и 2 дома № 23 по улице Чкалова, возле драмтеатра имени Якуба Коласа), поручено разобраться: кто это сделал и кто дал добро на такую обрезку, принять соответствующие меры начальнику городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Валерию Фандо.

Валерий Фандо после проверки сообщил, что формовочная обрезка деревьев на территории средней школы № 11 проводилась индивидуальным предпринимателем В. Коровушкиным на основании договора оказания услуг от 7 февраля 2020 года с отделом по образованию администрации Октябрьского района, пишет издание «Витьбичи».

Санитарная обрезка дерева между корпусами 1 и 2 дома № 23 по улице Чкалова проводилась работниками государственного предприятия «ЖРЭТ г. Витебска» на основании обращения гражданина А. Шестерикова.

В связи с отсутствием нормативных документов, регламентирующих обрезку деревьев и кустарников, деревья, подвергнутые обрезке, взяты на контроль инспекцией. В случае их гибели будут приняты меры административного воздействия к лицам, производившим обрезку.

По факту обрезки деревьев на территории Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа должностное лицо, проводившее обрезку деревьев, привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 15.22 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Также составлен акт об установлении факта причинения вреда окружающей среде.

Председатель горисполкома запретил производить дальнейшую обрезку деревьев в этом сезоне.

Но в редакцию снова поступил сигнал о том, что варварская обрезка деревьев продолжается. Обеспокоенные жители рассказали, что возле домов № 11, корпус 3 и № 13, корпус 2 по Московскому проспекту уже несколько дней работает бензопила и страдают зеленые насаждения. Горожане отметили, что обрезке подвергают деревья вне зависимости от породы и внешнего состояния.

К сожалению, выехав на место, с рабочими встретиться нам не удалось. Осталось только лицезреть плоды их работы: обрезанные ветви различной величины, распиленные стволы.

Больше всего, как обычно, досталось тополям: они превратились в жалкие обрубки без веток. Конечно, существует мнение, что этот вид деревьев из-за особенностей роста и стремления «приобрести вершину» не подлежит формовочной обрезке. Поэтому тополя либо вырубают по достижении определенной высоты и размера, либо подвергают топингу, когда от дерева оставляют 6-метровый ствол, чтобы на нем впо­следствии выросли побеги, устремленные вверх. Однако голые стволы вряд ли могут стать украшением города.

По поводу обрезки деревьев возле домов № 11, корпус 3 и № 13, корпус 2 по Московскому проспекту мы обратились в Витебскую городскую инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Валерий Фандо сообщает, что в ходе обследования выявлены нарушения природоохранного законодательства. За удаление объектов растительного мира начальник отдела по благоустройству ЖРЭТа Витебска привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 15.22 «Незаконная рубка, незаконное удаление и пересадка, повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой и иной растительности» Кодекса об административных правонарушениях. Также в отношении государственного предприятия «ЖРЭТ г. Витебска» составлен акт об установлении факта причинения вреда окружающей среде.

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