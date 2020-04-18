В Беларуси с 19 апреля снова дешевеет топливо

С 19 апреля 2020 года изменится стоимость бензина. Так, на АЗС Беларуси с завтрашнего дня вновь на 1 копейку подешевеет топливо. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Новая стоимость автомобильного топлива в Беларуси за литр:

АИ-92 — 1,71 рубля;

АИ-95 — 1,81 рубля;

АИ-98 — 2,03 рубля;

ДТ — 1,81 рубля.

Напомним, что предыдущий раз цены на заправках страны менялись 12 апреля. Тогда бензин также подешевел на 1 копейку.

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