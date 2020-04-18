В Осиповичском районе произошла вспышка коронавируса: 32 случая, 12 медиков

Новым крупным очагом распространения коронавирусной инфекции в Беларуси стал Осиповичский район. Шокирующие цифры озвучил Минздрав на традиционном пятничном брифинге с участием главы ведомства Владимира Караника.

По данным Минздрава, в Осиповичском районе подтверждено 32 случая коронавируса. При этом инфицировано 12 медиков. Пока тяжелых случаев нет.

«Один из сотрудников медучреждения инфицировался в бытовых условиях за пределами Осиповичей и далее передал вирус коллегам», — сообщили в Минздраве.

К примеру, Витебский облисполком назвал статистику заболеваемости по районам Витебской области, которая на сегодняшний день является вторым по величине очагом заражения в Беларуси после Минска. Единственный район, в котором котором число зараженных больше, чем в Осиповичском, — это Докшицкий район на Витебщине, где подтверждено 72 случая. Во всех остальных районах — меньше, в том числе и в Бешенковичском, откуда в последнее время приходит много тревожной информации: 27 случаев.

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