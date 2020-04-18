В России от коронавируса умер депутат фракции «Единая Россия» Иван Жуков

Утром 18 апреля врачи констатировали смерть депутата, замглавы фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Ивана Жукова. Он скончался на 64-м году жизни, сообщает РБК.

Причиной смерти стало заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила помощник депутата Наталья Казакова.

Он пролежал в больнице в Коммунарке 11 дней с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Определенно, смерть наступила от коронавируса.

«У него был коронавирус. <…> Информация точная», — добавила помощник депутата.

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