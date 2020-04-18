Генпрокуратура запретила выпускать обычные марлевые маски: они неэффективны

Генеральная прокуратура направила председателю концерна «Беллегпром» и министру здравоохранения предписание об устранении нарушений законодательства при регистрации и производстве изделий медицинского назначения.

«Единственный технический нормативно-правовой акт, регламентирующий требования к санитарно-гигиеническим изделиям, содержит лишь требования к материалу маски и дизайну. При этом отсутствуют критерии эффективности данного изделия медицинского назначения, в том числе характеристики, обеспечивающие достижение профилактического эффекта, включая бактериологический барьер, а также их классификация», — говорится в предписании.

В прокуратуре обосновали свое решение имеющимися стандартами 19-летней давности. Даже столь устаревшие стандарты безопасности повсеместно нарушаются в Беларуси при выпуске масок.

«Разработанный 19 лет назад СТБ не определяет необходимые функциональные характеристики социально значимого изделия медицинского назначения и не может применяться при его производстве», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Таким образом, отмечается в предписании, производимые предприятиями концерна маски «не обладают совокупностью свойств и характеристик, влияющих на способность действовать по назначению – использоваться для профилактики распространения заболевания, представляющего опасность для здоровья населения».

По мнению специалистов-эпидемиологов, уровень эффективности таких изделий не превышает 10%, сообщили в Генпрокуратуре, передает Interfax.

«В частности, партия изготовленных ОАО «Лента» концерна «Беллегпром изделий «марлевая повязка», не обладающих эффективной фильтрующей способностью, поставлена через УП «Белмедтехника» в УЗ «6-я городская клиническая больница», которое в настоящее время испытывает наибольшую нагрузку лечения лиц, больных инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, и лиц 1 круга контактов», — говорится в предписании.

Генпрокуратура требует обеспечить регистрацию и производство масок с обязательным применением фильтров, обеспечивающих бактериологический барьер, принять меры к прекращению выпуска масок без фильтрующего компонента, как для учреждений здравоохранения, так и для реализации в аптечной рознице. Также предписано разработать технический нормативно-правовой акт, регламентирующий качественных характеристики изделий медназначения.

Минздрав и концерн «Беллегпром» определены Совмином координаторами деятельности по наращиванию объема производства масок и реализации их в аптечных сетях. Также предприятия концерна в массовом порядке осуществляют выпуск санитарно-гигиенических масок и реализуют учреждениям здравоохранения для профилактики распространения инфекционных заболеваний, в том числе вызванных коронавирусом COVID-19, отмечают в Генпрокуратуре.

Как сообщал концерн «Беллегпром», в сутки белорусские предприятия изготавливают порядка 300 тыс медицинских изделий, что позволяет закрыть внутренний спрос на них. По состоянию на начало апреля предприятия концерна произвели более 4,5 млн штук санитарно-гигиенических масок.

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