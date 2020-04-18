В Орше уже 57 случаев коронавируса

На 17 апреля в Оршанском районе зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщил главный врач Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии Сергей Белый.

По его словам, у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

– За весь период зарегистрировано 3 случая смерти пациентов, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией, – рассказал Сергей Александрович. – После прохождения лечения выздоровели и выписаны 2 человека. Проведено более 780 тестов на COVID-19. После получения повторного отрицательного результата на коронавирус и отсутствия клинических проявлений заболевания снят с медицинского наблюдения 131 человек, — приводит слова главного врача «Аршанская газета».

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