В Полоцком районе BMW вылетел в кювет и перевернулся: водитель погиб, пассажир в больнице

В Полоцком районе в ночь на субботу произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло 18 апреля около двух часов ночи на 111 километре автодороги Р20.

Житель Полоцка, находясь за рулём BMW, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель от полученных травм скончался на месте аварии. 23-летний пассажир доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, сообщили в ГАИ.

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