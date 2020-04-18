Лукашенко о российских тестах на коронавирус: «Тесты — ни к черту. Отказались от них»

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область высказал свое мнение о российских тестах. По его словам, из 15 россиян, диагностика которых тестами производства РФ показала заражение коронавирусом, только у одного он действительно был выявлен. Об этом он рассказал в эфире телеканала СТВ.

— Много тестируем, но еще должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусным, — объяснил Лукашенко.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин посещал больницу в Коммунарке, в которой находятся пациенты с подозрением на коронавирус, после чего заболел главный врач больницы Денис Проценко.

— Он в сердцах сказал, что эффективность российских тестов — 40%. По моим ощущениям — 30%, — добавил Лукашенко.

При этом он призвал белорусов «не париться по поводу этой болезни». По его мнению, «слишком много неизвестного — новый вирус, слишком много ошибок».

Напомним, 8 апреля стало известно, что подтвержден коронавирус у 15 граждан России, прибывших работать на АЭС в Островец. Позже в Сморгонскую больницу было госпитализировано 100 человек. Клинических проявлений у них не было.

В итоге россияне оказались здоровыми: их тесты перепроверялись несколько раз — и все последующие результаты были отрицательными. Вчера их выписали из Сморгонской больницы, сообщает tut.by.

О ситуации с российскими рабочими в своем упоминал даже глава белорусского МИД Владимир Макей. Он рассказал, что российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%. «Так что нам сейчас эти тесты не нужны», — отметил глава МИД.

Позже посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев попытался защитить эффективность российских тестов на коронавирус.

— Насколько я понимаю, разные тест-системы решают разные задачи: по определению носительства, по определению антител. Что касается тест-систем, которые были доставлены в Беларусь, то, зная, сколь придирчиво относится главный санитарный врач России Анна Попова к своему делу, я убежден, и об этом сказала Наталья Жукова (замминистра — главный государственный санитарный врач Беларуси), принимая эти тесты, что россияне поставили диагностический материал «как себе». И ни у кого и нигде не должно быть в этом никаких сомнений.

Россия бесплатно передала Беларуси 10 тысяч тестов.



Напомним, в Витебске наладили выпуск собственных тест-систем.

Активную помощь оказывает Китай. Уже прибыло несколько самолетов с гуманитарной помощью. Помощь оказал также Узбекистан.

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