КГК Витебской области проведет горячую линию по обеспеченности аптек и медучреждений средствами защиты

Комитет государственного контроля Витебской области 20 апреля проведет горячую линию с жителями региона, на которую можно обратиться по вопросу отсутствия в аптечной сети масок, антисептиков и необеспеченности медицинского персонала средствами индивидуальной защиты, сообщили в КГК региона, передает БелТА.

Напомним, ранее Госконтроль уже проводил горячие линии и мониторинг. Из 17 аптек Витебска и района маски имелись всего в четырех.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 17.00 (перерыв 13.00 — 14.00) по телефонам 8 (0212) 37-61-94 и 8 (0212) 37-89-39.

КГК области регулярно проводит мониторинг. 13 апреля специалисты установили, что маски (повязки), спиртосодержащие дезинфицирующие средства отсутствовали более чем у 20% проверенных частных аптек либо их было мало. Всего проверили 173 аптеки. Через три дня был снова проведен мониторинг. Ситуация с обеспеченностью средствами защиты и антисептиков улучшилась.

В настоящее время изготовлением масок занимаются более 60 организаций Витебской области различных форм собственности. Их производственные мощности позволяют выпускать до 300 тыс. штук масок в сутки. Налажено производство антисептических средств на заводах концерна «Белгоспищепром».

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