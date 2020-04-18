Пасхальное приветствие архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия всем православным христианам

Христос Воскресе!

Торжествует, ликует и радуется Церковь Православная, духовно созерцая и празднуя светозарный день Воскресения нашего Господа Иисуса Христа — Солнца Правды. «Радуйтесь!» — первое слово миру Воскресшего Господа. «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?».

Величайший дар Воскресшего Сына Божьего людям — откровение о том, что «Бог есть Любовь». Следуя заповеди Спасителя о жертвенной любви к людям, мы приобщаемся к Божественной Любви, которая в эти дни наполняет нас пасхальной радостью.

Дорогие братья и сестры! Радостно празднуя Святую Пасху, прославим из глубин наших сердец Христа, Воскресшего из мертвых, и воспоем Ему, Победителю смерти: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

От всей души поздравляю вас с великим, спасительным Праздником Светлого Христова Воскресения и молитвенно желаю от Воскресшего Господа благодатной помощи в жизни, добрых делах и трудах. Да прибудет всегда с вами благодатная пасхальная радость, пламенеющая в сердцах светом Воскресения Христова!

Воистину Воскресе!

Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий

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