В Полоцке погибла женщина: при розжиге плиты на ней загорелась одежда

17 апреля в Полоцке во время розжига газовой плиты на 71-летней женщине загорелась одежда. От полученных ожогов пенсионерка умерла в больнице.



Пожар произошел в пятиэтажке на улице Октябрьской в Полоцке.

Пожарные получили сообщение из городской больницы о том, что к ним поступила пожилая женщина с ожогами 4 степени. Площадь ожогов составила 75-80% тела.

Для проведения проверочных действий по указанному в сообщении адресу выехали работники МЧС. В квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, никаких следов воздействия огня не обнаружено. Хозяйка жилища, пенсионерка, 1949 года рождения.

Из обстоятельств проверки выяснилось, что женщина, зажгла газовую плиту, чтобы приготовить пищу и, подойдя близко к огню, на ней загорелась одежда, быстро снять ее не получилось из-за туго завязанного пояса. Пострадавшую в квартире обнаружил ее сын, после чего мужчина незамедлительно вызвал скорую медицинскую помощь. Женщина была госпитализирована в больницу с ожогами различной степени тяжести, сообщили в МЧС.

По данному факту проводится проверка.

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