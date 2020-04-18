В Беларуси достигнут рекордный показатель количества заразивщихся COVID-19 за сутки

Пресс-служба Минздрава сообщила свежую статистику по зараженным коронавирусом в стране. Правда, количество зараженных с начала вспышки в ведомстве снова не называют.



«В Беларуси на стационарном лечении находится 3282 человека. Выздоровели и выписаны 458 пациентов. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика. Умерли 45 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — сообщает Минздрав.

Судя по всему, в новую статистику не вошли амбулаторные пациенты с коронавирусом — те, кто переносит заболевание бессимптомно или легко и лечится дома.

Напомним, по данным на 17 апреля было зафиксировано 4779 случаев коронавируса, Выздоровели и были выписаны 342 пациента. Умерли 42 пациента.

В минувшие сутки было зарегистрировано 575 случаев — это был рекордный показатель с начала вспышки.

В Беларуси сделали более 92 тыс тестов на коронавирусную инфекцию.

Специалисты Минздрава отмечают, что стало больше случаев передачи вируса от человека к человеку внутри страны, а не от приезжающих.

ВОЗ рекомендует Беларуси перенос общественных мероприятий; введение карантина; создание возможностей для удаленной работы, удаленного обучения и приостановки работы предприятий, имеющих второстепенное значение; ограничение перемещений, особенно для групп риска.

Православная церковь обратилась к прихожанам с просьбой остаться дома и не посещать на праздники храмы, а на Радуницу — кладбища.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.



Вчера Минздрав озвучил статистику заболеваемости по областям. Среди регионов лидирует Витебская область.

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Минздрав озвучил статистику заражения коронавирусом в Беларуси по областям

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