Средняя зарплата медиков Минской области за 2019 год выросла на 16%

Среднемесячная зарплата медработников Минской области за 2019 год выросла на 16,6%. Об этом корреспонденту сообщили в главном управлении по здравоохранению Миноблисполкома, пишет БелТА.

В 2019 году в среднем медики получали Br836. Для сравнения, в 2018-м — Br717. В минувшем году специалисты с высшим медицинским образованием в среднем зарабатывали Br1438, со средним специальным — Br870. Рост составил соответственно более 20% и около 17%.

В целом на 1 января 2020 года в организациях здравоохранения Минской области работают свыше 5,9 тыс. врачей и более 15 тыс. сотрудников со средним специальным медицинским образованием. Только в прошлом году на работу прибыли 323 молодых специалиста с высшим медобразованием и 550 — со средним специальным. В интернатуру поступили 307 врачей.

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