В Докшицах пытаются понять, как был занесен вирус

В марте женщина из Докшиц лечилась в больнице в Витебске. Но это, вероятно, была не единственная цепочка, которая принесла переживания и слезы в десятки семей в Докшицком районе.



В Докшицах ходили слухи, что вирус привезли ксендзы и монахини, вернувшиеся из Рима, но это совсем не так. Священники никуда в последнее время не выезжали. Паломничеств тоже не было.

Как же попал вирус в этот глухой, лесной, небольшой район?

Докшицы — очень ухоженный, уютный райцентр с населением 7000 человек. Население всего района — 22 тысячи. По переписям, это один из самых белорусскоязычных районов страны. Типичный западнобелорусский глухой край.

На северо-восток — Ушачи, рядом с которыми родились Быков, Бородулин и Бровка.

На север — Глубокое, родина Сухого, Ластовского и Буйницкого.



Из-под самих Докшиц — художники Надежда Ходасевич-Леже и Виктор Марковец, автор гимна Беларуси, композитор Нестор Соколовский, джазовый музыкант Вернан Дьюк (Владимир Дукельский), а также отец Франциск Будько, начинатель белорусизации и белорусского движения среди католиков в начале ХХ века.

Католиков в районе примерно пятая часть, большинство населения — православные. Где-то здесь, в лесах, 700 лет назад чересполосно жили балты и кривичи. Первые стали преимущественно католиками, а вторые — православными, но впоследствии, с унией и перекрещиванием в российское православие многое перемешалось, пишет «Наша нива».

В самих Докшицах к католической парафии принадлежит около 1200 верующих.

В Докшицах костел построили уже при независимой Беларуси в 1994-м. Старый, основанный в 1608 году, сожгли партизаны в 1943-м. Но при костеле действуют два монастыря: мужской и женский, редкая для Беларуси ситуация. Орден меньших братьев капуцинов и построил в неороманском стиле этот храм.

Именно костел стал одним из очагов распространения «пневмонии» — власти молчат о коронавирусе. В больницу попали и двое монахов, и монахиня, и 17 прихожан. Конечно, люди стали перебирать в памяти, что этому предшествовало.

Склоняются к мысли, что вирус в Докшицы могла привезти женщина, которая в середине марта лежала в больнице в Витебске. Люди вспоминают, что она кашляла, когда приходила на богослужения.

«Кто же тогда думал о коронавирусе? Никто же ничего по телевизору не говорил, ни Лукашенко, ни кто, — сказала «Нашей Ниве» одна из прихожанок в Докшицах. — Теперь то мы все предостерегаемся, после того как это пошло. И маски носят, и никуда не ходят. А тогда же говорили: «Этого у нас нет и нечего выдумывать».

Первую группу верующих, которая слегла с пневмонией, составляли преимущественно те, кто сидел в радиусе нескольких метров от этой женщины, в правой части костела.

«Я даже удивлялась, когда прочитала, что коронавирусом заражаются, если стоят за пару метров. Вот так оно и было», — говорит прихожанка.

В таких костелах, как в Докшицах, люди обычно садятся на одни и те же привычные для себя места.

В Витебск же вирус занесли люди, которые по делам бизнеса, в феврале побывали в Италии, в Милане. О первой смерти женщины с пневмонией в Витебске журналистам стало известно 20 марта, умерла она 18 марта. Родственникам сказали хоронить ее в закрытом гробу и самоизолироваться, сказали про коронавирус. Однако публикация о ее смерти вызвала гневную реакцию властей: «Фейк, у нее был букет диагнозов, но не было коронавируса». Приблизительно в те же дни вернулась в Докшицы из витебской больницы местная женщина N.

«Люди здесь сильно боятся власти, боятся лишнее слово сказать или лишний раз высказать свои взгляды. Может, поэтому как раз в Докшицах так тщательно замалчивают статистику о заболевших. В соседних же районах — в Глубоком, в Ушачах —райисполкомовские газеты дают такую статистику, а здесь все чиновники боятся слово сказать, «как бы чего не вышло», — рассказывает «Нашей Ниве» молодой человек из Докшицкого района.

Прежде чем обратили внимание на кашель и пневмонию, вирус успел распространиться по Докшицам.

Среди больных пневмонией только пятая часть — прихожане костела. Это наводит на мысль, что женщина, если она и была «первоносителем», вряд ли была единственным «пациентом номер ноль» в райцентре. Параллельно с ней из Витебска или других городов вирус завезли другие люди.

«Это все теоретические рассуждения. Однозначно утверждать не стоит», — говорит глава белорусской кустодии (вице-провинции) Ордена меньших братьев капуцинов Олег Шенда.

Он обращает внимание, что случаи коронавируса и пневмонии случились не только в Докшицах, но и во многих других, хотя и не во всех, райцентрах Витебской области. Если смотреть на карту, то это сначала были районы вокруг областного центра: Бешенковичи, Лиозно, Шумилино, Орша.

Орден капуцинов появился как ветвь Ордена францисканцев, основанного святым Франциском из Ассизи. Этих монахов узнаешь по коричневым плащам с высоким капюшоном, «капуцином». Они подпоясываются белой веревкой, все лето ходят в простых сандалиях. Занимаются помощью бедным и больным. Так вышло, что они и сами прошли через болезнь. Один монах и монахиня из больницы уже выписаны, ждут выписки и второго монаха — ему гораздо лучше.

Но в больнице остаются еще десятки людей. А многие, не старые еще люди, кормильцы семей, умерли. Капуцинов ждет тяжелый год. Многим понадобится их помощь.



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