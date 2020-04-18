Минздрав призывает белорусов в праздники оставаться дома

Белорусам в предстоящие праздники по возможности лучше остаться дома, заявил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает БелТА.

«Мы всегда оцениваем риски, чтобы выработать какие-то рекомендации. Сейчас самый большой риск, который мы видим, — четыре выходных дня (25-28 апреля). Знаем традиции наших граждан посещать могилы своих родственников, навещать престарелых родственников, чтобы вместе вспомнить тех, кого с нами нет. В данном случае мы бы просили всех оставаться в местах проживания и максимально ограничить общение», — сказал Владимир Караник.

По его словам, и в православии, и в католичестве есть другие дни, когда можно вспомнить ушедших и привести в порядок могилы.

Владимир Караник сообщил, что по некоторым регионам прослеживается четкая тенденция: через 7-11 дней после католического Вербного воскресенья среди прихожан регистрируется увеличение количества инфицированных.

«Компания, в которой были люди из разных городов, съездила на шашлыки, а потом мы по всем этим городам выясняем участников (контакты первого уровня)», — добавил министр.

Министр порекомендовал предстоящие большие выходные провести в своем привычном круге общения.

«Погуляйте на свежем воздухе, но воздержитесь от посещения своих дальних родственников в других регионах, особенно пожилых людей, которые входят в группу риска», — сказал он.

По словам Владимира Караника, прогулки на природе не несут риска заразиться коронавирусом.

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