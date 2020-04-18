Цифры Минздрава по коронавирусу в Докшицах и Бешенковичах в три-четыре раза расходятся с цифрами, названными областными руководителями

Минздрав систематически не публикует статистику о количестве случаев коронавируса по регионам Беларуси. Хотя статистика по другим заболеваниям, включая вирусные, регулярно публикуется Белстатом.
Вместе с тем, цифры, отражающие количество случаев коронавируса, просачиваются на разных уровнях. Иногда их озвучивают региональные санэпидестанции, иногда — местная пресса со ссылкой на главврачей больниц. Кроме того, статистику озвучивают на заседаниях областного штаба в Витебске.
И эти опубликованные цифры существенно отличаются от официальной статистики Минздрава.
Яркий пример — сегодняшняя ситуация с Докшицами, Бешенковичами и Лиозно.
«В Докшицком районе зафиксировано 72 случая коронавируса, Бешенковичском — 27, Лиозненском — 22».
Такие цифры озвучил начальник Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий в ходе заседания областного штаба. Его слова передает БелТА. Это утреннее заседание, на нем озвучиваются результаты по состоянию на 6 часов утра.
Министр здравоохранения Владимир Караник во время брифинга решил также пройтись по горячим точкам.
«В Докшицах 20 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В Бешенковичах — 7, в Лиозно — 8».
Такую статистику озвучил министр через несколько часов после заседания в Витебске. Статистика министра — это та самая статистика, согласно которой в Беларуси на сегодня 4779 случаев коронавируса.
Могло ли быть так, что Караник озвучил информацию только по райцентрам, а не по районам в целом? Вряд ли. Потому что никто не ведет статистики по райцентрам отдельно, если речь о сельских районах. Да и спустя несколько секунд, упомянув ситуацию в Мяделе, министр говорил в целом о «жителях района», пишет «Наша нива».
Ответ на такую загадку теоретически может заключаться в различных казуистических формулировках. А, может, в том, что информация из областей суммируется Минздравом лишь спустя несколько дней.
Примером может быть ситуация с якобы инфицированными коронавирусом 15 россиянами, прибывшими на строительство АЭС. Их первый тест (как подчеркивалось, российский, некачественный) дал положительный результат. Но все последующие показали, что они здоровы. И что тогда? Информация о 15 больных россиянах была озвучена руководством области, но попала ли она в статистику Минздрава? А если попала, то как поступили со статистикой потом? Исключили их?
«Наша Нива» не получила возможности задать эти вопросы во время брифинга Владимира Караника, хотя и просила об этом.
Факт остается фактом: цифры, которые озвучил Минздрав в пятницу, в три-четыре раза отличаются от цифр, которые в тот же день опубликовали структуры на местах. Значит цифры Минздрава занижены?
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