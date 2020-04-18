Антисанитария и свалки из стройматериалов прямо на улицах Витебска

С призывом навести порядок обращается Комитет госконтроля области как к гражданам, так и руководителям предприятий и организаций.

В Витебске жильцы одного из домов устроили свалку строительных и крупногабаритных бытовых отходов (в основном старой мебели) у подъезда, а также на землях общего пользования. Специализированные организации не справлялись с их своевременным вывозом, что вызывало многочисленные жалобы других граждан.

У инспекторов особое внимание вызвали сараи, находящиеся в антисанитарном полуразрушенном состоянии. Ведь они не только не радуют глаз, но и создают потенциальную угрозу для жизни и здоровья людей. Такие были выявлены в агрогородке Мошканы Сенненского района. Возле населенного пункта Цыпки также несут опасность производственные здания бывшего Богушевского льнозавода: длительное время не проводились работы по их сносу, строительные отходы не утилизированы.

В Витебском районе оставляет желать лучшего содержание мини-полигонов: въезд на территорию не ограничен, отсутствует контрольно-дезинфицирующая ванна, не устроены разгрузочные площадки, прилегающая территория захламлена мусором, подбуртовка отходов не осуществляется.

Некоторые из руководителей отличились не только неаккуратностью, но и бесхозяйственностью. В деревне Новая Оболь на Сенненщине частная организация, занимающаяся распиловкой древесины, опилки и щепу складировала как на своей территории, так и на землях общего пользования. Однако отходы производства могли быть использованы в местной котельной, расположенной в шаговой доступности от пилорамы. Такой взаимовыгодный вариант сотрудничества, позволяющий одной стороне сэкономить на закупке топлива, а второй – на утилизации древесных отходов, этими субъектами не прорабатывался, пишут «Витебские вести».

Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законодательством ответственности.

Комитет напоминает: загромождение улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования строительными материалами и иными предметами влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от 5 до 10 БВ, юридическое лицо – от 10 до 20 БВ. Нарушение других правил благоустройства и содержания населенных пунктов предусматривает штраф в размере до 25 БВ, для ИП – от 10 до 50 БВ, юрлица – от 20 до 100 БВ.

В ближайшее время проведение контрольных мероприятий запланировано в Оршанском и Полоцком районах.

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