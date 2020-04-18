Минздрав озвучил статистику заражения коронавирусом в Беларуси по областям

По данным Минздрава, 1282 случаев заражения коронавирусом приходится на Витебск. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник во время брифинга в пятницу.
Всего в Беларуси зарегистрировано 4779 случаев COVID-19. Умерли 42 человека.
По данным на четверг заболевших коронавирсуом было 4204 человека. За сутки число новых случаев составило 476.
С момента начала эпидемии в республике проведено более более 86 тысяч тестов на «КОВИД-19». В Беларуси проводится 5,5 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
С разбивкой по регионам статистика заболеваемости коронавирусом выглядит так:
- в Минске зарегистрировано 2308 случаев;
- в Минской области зафиксировано — 588.
- в Витебской области — 1282;
- в Могилевской – 217;
- в Гомельской – 193;
- в Брестской – 112;
- в Гродненской – 79.
Возрасло количество медиков, зараженных коронавирусом, сообщил Минздрав. Всего с COVID-19 в стране более 419 медиков.
Глава Минздрава отметил, что нормы личной гигиены и безопасности должны соблюдать все без исключения граждане.
Пациентов с нетяжелыми пневмониями без COVID-19 решено выписывать домой во избежание перекрестного инфицирования коронавирусом, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник.
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