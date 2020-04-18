Ежедневно в Витебске 530 работников ЖКХ проводят дезинфекцию в жилых домах

Для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 ежедневно 530 рабочих по комплексной уборке ЖРЭТа Витебска обязаны обрабатывать дезсредствами кнопки домофонов, вызовов лифта на этажах и в самом вертикальном транспорте, дверные ручки, клапаны мусоропроводов, перила, почтовые ящики и др., не считая ежедневной очистки контейнеров мусоропроводов, сухой и влажной уборки, которая осуществляется по графику. Для этого трест закупил 690 опрыскивателей, с помощью которых обрабатываются дезсредствами 5340 подъездов жилых домов.
Нагрузка на дворников возросла в разы, отметила начальник отдела по благоустройству Лариса Кашпор. Если не хватает рабочих рук, дополнительно привлекаются люди, поскольку на балансе ЖРЭТа насчитывается 1686 жилых домов и 10 общежитий. Дворники обеспечены необходимыми средствами защиты – масками, перчатками, очками. Ежедневно на обработку в подъездах используется 5 т дезсредств, пишет издание «Витебские вести».
Прибавилось забот и у работников «Гордормоста». В эти дни круглосуточно выходят в рейсы 3 – 4 поливочных автомобиля, которые обрабатывают дезсредствами остановочные пункты, тротуары и проезжую часть городских дорог, дезинфицируются перила и поручни пешеходных переходов, в общественных туалетах установлены дозаторы с антисептиком.
В сложившейся ситуации и гражданам важно соблюдать элементарные правила гигиены, почаще мыть руки и обрабатывать антисептиком, ходить в масках и выдерживать дистанцию друг от друга в два метра.
Студентов витебского меда зовут работать в больницах города
Минобр надеется вернуть школьников на занятия в понедельник
51% новых случаев коронавируса в Беларуси зарегистрированы в Витебской области
«Все в масках, детей трогать нельзя». В роддоме в Витебске находится половина от всех беременных с коронавирусом в стране
В Оршанском районе всплеск заболеваемости коронавирусом — 40 случаев
3 Комментариев
Казалось бы,-всё хорошо. На практике, я таких авральных работ со стороны ЖРЭТа не заметил….. Теперь, об источнике финансирования данного требования в ТС и ЖСПК ? Это надо дополнительно оплатить за работу уборщицы лестниц или дворника ТС, с учётом вредных и опасных условий труда по ТК Р.Б. Приобрести им спецсредства и растворы для большого объёма по дезинфекции подъездов. ЖРЭТу это выдало государство,- ТСи ЖСПК должно закупить самостоятельно…. Чувствуете равные условия субъектов хозяйствования в Р. Б. ?!
Решение разумное! Реализации не видно. Как было грязно так и остается. Графика уборки в подъезде не видно.
Один дом,- полностью продезинфицировала санстанция от COVID 19 Даже, некий оптимизм и надежду это вызвало у меня…. Звоню им и спрашиваю, -может Вы теперь и другие дома обработаете в подъездах ? — Мне ответили, что это было ими сделано ошибочно на первоначальном этапе пандемии т.к. в доме были случаи заражения жильцов этой болезнью. Бесплатно, этого они более делать не будут ни при каких обстоятельствах. Только платно и стоит это очень дорого….. Я по наивности своей, -всё полагал, что Мы платим налоги и ФСЗН хотя бы для того, чтобы в экстренной ситуации государство предприняло хоть какие-то соц минимумы для защиты населения….. Спасение утопающих,-дело рук самих утопающих…. Всё гладко на бумаге, пока не возникает вопрос об источниках финансирования…..