Ежедневно в Витебске 530 работников ЖКХ проводят дезинфекцию в жилых домах

Для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 ежедневно 530 рабочих по комплексной уборке ЖРЭТа Витебска обязаны обрабатывать дезсредствами кнопки домофонов, вызовов лифта на этажах и в самом вертикальном транспорте, дверные ручки, клапаны мусоропроводов, перила, почтовые ящики и др., не считая ежедневной очистки контейнеров мусоропроводов, сухой и влажной уборки, которая осуществляется по графику. Для этого трест закупил 690 опрыскивателей, с помощью которых обрабатываются дезсредствами 5340 подъездов жилых домов.

Нагрузка на дворников возросла в разы, отметила начальник отдела по благоустройству Лариса Кашпор. Если не хватает рабочих рук, дополнительно привлекаются люди, поскольку на балансе ЖРЭТа насчитывается 1686 жилых домов и 10 общежитий. Дворники обеспечены необходимыми средствами защиты – масками, перчатками, очками. Ежедневно на обработку в подъездах используется 5 т дезсредств, пишет издание «Витебские вести».

Прибавилось забот и у работников «Гордормоста». В эти дни круглосуточно выходят в рейсы 3 – 4 поливочных автомобиля, которые обрабатывают дезсредствами остановочные пункты, тротуары и проезжую часть городских дорог, дезинфицируются перила и поручни пешеходных переходов, в общественных туалетах установлены дозаторы с антисептиком.

В сложившейся ситуации и гражданам важно соблюдать элементарные правила гигиены, почаще мыть руки и обрабатывать антисептиком, ходить в масках и выдерживать дистанцию друг от друга в два метра.

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