ГАИ Витебской области проведет рейды по выявлению нетрезвых водителей и пешеходов

Профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей и пешеходов проведет сегодня ГАИ Витебской области, сообщили БелТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительные беседы с участниками дорожного движения по недопущению появления на проезжей части в нетрезвом виде. Водителям раздадут листовки с напоминанием, что нужно делать, если увидели на дороге пьяного пешехода. «Будут задействованы рейдовые группы, главной целью которых станет выявление и пресечение нарушений ПДД нетрезвыми водителями и пешеходами на дорогах области», — рассказали в ГАИ.

ГАИ УВД Витебского облисполкома призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах и сообщать правоохранителям о нетрезвых участниках дорожного движения.

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