Президент помог Витебской области лекарством от малярии

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как губернатор Витебской области Николай Шерстнев просил оказать помощь с лекарством от малярии.

Сегодня глава государства посетил стеклозавод «Неман» и пообщался с работниками предприятия. Одной из основных тем стал коронавирус.

«Без пятнадцати девять звонит губернатор Витебской (области), я с ними разговариваю, особенно когда есть проблемы. Спрашиваю: «Что ты хочешь? Говори сразу, у меня времени нет». «Александр Григорьевич, нам бы лекарства, у нас тут лекарства закончатся скоро». Ну я знаю, он такой куркуль, знаете, как Кравцов (Владимир Кравцов, губернатор Гродненской области) у вас. У него все есть, но надо еще что-то где-то на всякий случай — ну качество неплохое. Но я то-знаю его (Шертснева), говорю ему: «Что тебе надо?» «Да вот против малярии препарата у меня нет». Я уже разозлился, думаю, но поручил же, чтобы было, как нет? Нашли, что у него запас, но надо еще», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко рассказал, что после разговора с губернатором Витебщины, он позвонил вице-премьеру и дал поручение: пока он едет на завод в Березовку, тот должен доложить о выполнении задания, пишет Sputnik.

«А у нас запас есть, китайцы нам передали этот запас. Я только сел в вертолет, полдороги пролетел, позвонил: «Ваше поручение выполнено, там несколько тысяч отправили туда, в Витебск». Вот, когда система работает, тогда и жить можно», — рассказал Лукашенко.

Сегодня министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику по коронавирусу в республике: из 4779 случаев 1282 зафиксировано в Витебской области. Этот регион занимает второе место по числу инфицированных в стране, на первом – Минск (2308)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не располагает доказательствами того, что лекарства от малярии, такие как хлорохин и гидроксихлорохин, эффективны в борьбе с коронавирусом. Несмотря на это, лекарство активно используется по всему миру в лечении вируса.

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