Витебчанин выманил у знакомых под предлогом развития бизнеса 265 тыс долларов

Житель Витебска выманил у знакомых под предлогом развития бизнеса 265 тыс. долларов, сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, пишет БелТА.

Пользуясь доверием трех бизнесменов, мужчина убедил их спонсировать свой проект по реализации шпика для одной из птицефабрик области. Он сказал, что является представителем коммерческой структуры, выигравшей тендер по поставке этого продукта. После получения прибыли обещал вернуть долг с процентами. Вначале так и было, но через некоторое время предприятие перестало сотрудничать с коммерсантом. Зная, что вернуть долг не сможет, витебчанин продолжил брать деньги в долг у партнеров и выманил внушительную сумму.

Ситуация вскрылась после проверки коммерческой деятельности, устроенной деловыми партнерами, и предъявления ими требований о возврате денег. От долговых обязательств злоумышленник отказался. Тогда обманутые люди обратились за помощью в милицию. В попытке приуменьшить свою роль организатор противоправной схемы пытался доказать, что сам является пострадавшей стороной, а бизнесмены, вложившие деньги, были полноценными участниками проекта и несли соответствующие риски.

За мошенничество в особо крупном размере мужчина приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима. Приговор вступил в законную силу.

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