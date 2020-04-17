Зачем в Беларуси выписывают пациентов с нетяжелыми пневмониями без COVID-19

Пациентов с нетяжелыми пневмониями без COVID-19 выписывают домой во избежание перекрестного инфицирования, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, сообщает БелТА.
Согласно приказу Минздрава, пациентов с внебольничной пневмонией с нетяжелым течением, не связанной с инфекцией COVID-19, а также при легких и бессимптомных формах коронавируса будут наблюдать на дому.
По словам министра, такое решение принято не в целях экономии коечного фонда, а во избежание риска перекрестного инфицирования в стационаре и связанного с этим ухудшения состояния пациента.
Как отметил начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев, при этом пациентам необходимо соблюдать режим самоизоляции. Если такие условия не могут быть обеспечены, пациенты подлежат госпитализации. Для этого предусмотрены определенные организации здравоохранения.
51% новых случаев коронавируса в Беларуси зарегистрированы в Витебской области
За сутки почти на 30% возросло количество зараженных коронавирусом в Витебской области
20 человек нарушили режим самоизоляции в Витебской области
Студентов витебского меда зовут работать в больницах города