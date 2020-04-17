Минобр надеется вернуть школьников на занятия в понедельник

Министерство образования решило, как будут учиться школьники после продленных весенних каникул. С понедельника, 20 апреля, они должны вернуться на занятия. Об этом сообщает телеграм-канал Минобразования.



Весенние каникулы у школьников начались 30 марта и должны были закончиться 5 апреля. Но после их дважды продлевали — каждый раз на неделю. Таким образом, четвертая четверть продлится шесть недель вместо обычных восьми.

Выйти на учебу школьники должны 20 апреля. Накануне учителя опрашивали родителей, есть ли у них дома компьютер и выход в интернет для дистанционного обучения.

Всего у Министерства образования было четыре варианта, как продолжить образовательный процесс. Планировалось или снова продлить каникулы, или досрочно завершить четвертую четверть, или начать занятия в обычном режиме, и/или перевести их в дистанционный формат, пишет tut.by.

После того как по этой теме высказался Александр Лукашенко (он считает, что детям пора возвращаться в школы), Минобр принял окончательное решение: с понедельника дети возвращаются на занятия.

Как объяснили TUT.BY в пресс-службе министерства, речь идет о том, что с 20 апреля школы готовы начать образовательный процесс в прежнем режиме. С этого дня начинается четвертая четверть.

Сейчас по школам рассылают правила организации учебного процесса: каждый класс должен учиться в собственном кабинете, рассаживаться за партами нужно по одному и пользоваться только своими принадлежностями, на переменах школьникам рекомендуют избегать телесных контактов, регулярно пользоваться антисептиком и соблюдать основные правила масочного режима.

Если родители решат не отпускать своих детей в школу, то они могут написать заявление, объясняют в Минобре. В таком случае школьники будут получать индивидуальные задания от учителей и выполнять их. По сути, система будет работать так же, как и до начала каникул.

Переносить окончание учебного года пока не планируется. Он должен завершиться 30 мая.

Отметим, что на сайтах некоторых школ, лицеев и гимназий уже появились разделы для дистанционного обучения, а учителям рассылали рекомендации, какими сервисами можно пользоваться для индивидуального обучения.



Напомним, последние дни в Беларуси регистрируется около 500 новых случаев заболевания коронавирусом каждый день. Пик эпидемии в стране ожидается в конце апреля — начале мая.

На сегодня известно о нескольких случаях заболевания в учебных заведениях — в средней школе № 212 Минска, в гимназии № 5, в школе № 61 и № 159, в средней школе в деревне Докторовичи. В Докторовичах, напомним, умерла учительница английского языка, у нее был положительный тест на коронавирус.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что «проблем нет, ОРВИ уже закончились», а потому надо постепенно начинать учиться и «раскручивать этот процесс».

— Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно, — сказал он во время визита в Гродненскую область 17 апреля. — В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились. Поэтому могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс.



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