Среди сотрудников скорой в Минске — 90 случаев заражения. Всего с COVID-19 в стране более 400 медиков

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, среди сотрудников скорой помощи в Минске — 90 случаев заражения.



По словам министра, из всех работников скорой помощи в Минске, у которых выявлен COVID-19, только 23 — медицинские работники. Остальные — руководящие сотрудники и обслуживающий персонал.

— На сегодняшний момент 90 случаев инфицирования, которые были подтверждены лабораторно. И только 23 случая касается выездного состава. Это те работники, которые выезжают на вызовы и оказывают медицинскую помощь, — заявил Владимир Караник. — Остальные случаи, к сожалению, это аппарат управления, административно-хозяйственный персонал. (…) Как показала практика, необходимо всем иметь средства защиты и пользоваться ими постоянно, а не только во время выездов.

Он разъяснил, что случаи заражения руководящего состава связаны в том числе и с тем, что люди не отказывались от совещаний, пишет TUT.by.

Министр заверил, что все сотрудники находятся сейчас под наблюдением. Тяжелых случаев нет.

По словам Караника, на работу скорой ситуация не повлияет.

Всего, по данным на вчерашний день, в стране было заражено 419 медработников.



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