В Беларуси проводится 5,5 тысячи тестов на коронавирус в сутки. Об этом сегодня во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Владимир Караник.

По словам министра, в начале эпидемии начинали с 300 тестов в сутки.

Для проведения тестирования задействовано 24 лаборатории.

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