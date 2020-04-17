В Беларуси проводится 5,5 тысячи тестов на коронавирус в сутки. Об этом сегодня во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Владимир Караник.
По словам министра, в начале эпидемии начинали с 300 тестов в сутки.
Для проведения тестирования задействовано 24 лаборатории.
Смотрите пятничный брифинг Минздрава прямо сейчас
«Все в масках, детей трогать нельзя». В роддоме в Витебске находится половина от всех беременных с коронавирусом в стране
За сутки почти на 30% возросло количество зараженных коронавирусом в Витебской области
51% новых случаев коронавируса в Беларуси зарегистрированы в Витебской области
Напуганные Бешенковичи: Врачи живут в гимназии, а местные скидываются на оборудование для больницы
Две больницы Витебска получат от спонсоров 74500 рублей на приобретение оборудования
За последние пять дней от коронавируса никто не вылечился в Беларуси