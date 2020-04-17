Министр здравоохранения: ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Витебске стабилизировалась

Министр здравоохранения Владимир Караник заявил сегодня на онлайн-брифинге, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Витебске стабилизировалась.
«Последнюю неделю ежедневно наблюдается уменьшение количества пациентов с коронавирусной инфекцией. Часть пациентов уже проходит долечивание», — сообщил Владимир Караник.
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