В Беларуси провели более 86 тыс тестов на коронавирус

По данным на 17 апреля в Беларуси проведено 86 813 тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Тестирование проводят 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.

В Минздраве проинформировали, что в Беларуси зарегистрированы 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента.

Умерли 42 человека с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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