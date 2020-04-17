Смотрите пятничный брифинг Минздрава прямо сейчас

Начался традиционный пятничный брифинг Минздрава. В брифинге принимает участие министр здравоохранения Владимир Караник.

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