Смотрите пятничный брифинг Минздрава прямо сейчас

Начался традиционный пятничный брифинг Минздрава. В брифинге принимает участие министр здравоохранения Владимир Караник.
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