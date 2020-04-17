В Беларуси уже 4779 случаев коронавируса. 42 человека умерли

Министерство здравоохранения сообщает: общее число заболевших за все время выросло до 4779 человек. Умерли 42 человека.

По данным на четверг, количество инфицированных новым коронавирусом в Беларуси за все время выросло до 4204 человек. За сутки число новых случаев составило 476. При этом на аппаратах ИВЛ вчера находились 65 (-3) человека.

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