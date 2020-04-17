С понедельника в школу?!

Александр Лукашенко заявил о необходимости открытия школ.

По информации БелТА, глава государства подчеркнул: «Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились».

«В Минске и крупных областных центрах они эту неделю начнут, так сказать, с удаленки индивидуальной. Но к концу недели они должны войти в этот учебный процесс как все. Им неделя на раскачку», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Чтобы из-за длительных каникул наверстать пропущенные занятия, школьники будут учиться и в субботу.

— Это будет полный учебный день, а не просто там труды и факультативы. Неделю же прогуляли лишнюю. И первого числа (первого мая) тоже будем учиться, а второго и третьего — будет выходной. Вот мы два дня этих возьмем и уплотнившись, нам, может, даже летом не понадобится брать дни в июне месяце. Вот так надо поступить.

На сайте Министерства образования информации пока нет. Но сомнений тоже нет.

За время продленных каникул школы пытались наладить дистанционное образование, только это в теории чиновников Министерства образования «без проблем работает».

16 апреля состоялась онлайн-конференция «Об организации учебного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий».

«Сегодня в Беларуси 99 % всех учреждений образования имеют доступ в интернет. К использованию информационно-коммуникационных технологий готовы 85 % педагогов, исключая учителей информатики», — отметила первый заместитель Министра образования Ирина Старовойтова. Далее прозвучало: «Именно учитель и администрация учреждения образования определяют механизм взаимодействия с учащимися, которые будут учиться удаленно, определяют платформу, на которой будет организовано обучение».

Знакомая ситуация: хочешь не утонуть — научись себя спасать сам!

Теоретически это работает вот так. Мы взяли информацию одной из гимназий Витебска.

На сайте гимназии опубликована новость со ссылкой на Google-таблицу, в которой содержится следующая информация по всем классам, начиная с 3-их и заканчивая 11-ми. В таблице содержится ФИО ребенка, номер класса, Е-mail и ФИО учителя.

То есть на Е-mail придет письмо, в теме которого будет указано «Домашнее задание для 3 «А» класса». Письмо будет подписано ФИО реального учителя; Е-mail отправителя будет похож на ФИО реального учителя; в письме будет ссылка на сторонний ресурс, где нужно выполнить упражнение. Что вы будете делать? Выполнять задание по ссылке? Или подумаете, заходить ли вам на это ресурс? А если ребенок сам должен сделать это выбор?

Для малышей вообще не вариант.

Учителя пытаются своими силами организовать обучение в мессенджерах, но это тоже не вариант. Опять же 85 %. Это значит, что уважаемый учитель языка и литературы пенсионного возраста просто не знает, как пользоваться компьютером и считает его «исчадием ада». Учителей и так не хватает, теперь же еще минус 15 %. Несколько лет министерство разрабатывало разные программы и получало европейские гранты «а воз и ныне там». Чтобы научить детей, нужно сначала научить учителей и дать им техническую возможность.

А вот что говорят родители.

Мама ученика 10 класса общеобразовательной школы № 45 г. Витебска:

— Платформа, на которой идут уроки постоянно «виснет». Приходится несколько раз выходить и снова заходить. Иногда информация отображается частично. Иногда просто пропадает.

Мама ученика 5 класса гимназии № 8 г. Витебска:

— Сын просто не может учиться дома. Он не может сосредоточиться. При трансляции часто происходят перебои. А у нас, родителей, нет возможности оставаться дома и следить за учебой.

Мама ученика 11 класса общеобразовательной школы № 31:

— Мы и так занимаемся с репетиторами по нескольким предметам. У нас выпускной класс. Программу по остальным предметам мы не пройдем, значит.

Так что поздравляем учеников, учителей и родителей с началом новой четверти!

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