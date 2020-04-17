В маленьких Докшицах — 72 случая коронавируса. Свежая статистика по районам Витебской области

В районном центре Докшицы Витебской области с населением около 7 тысяч человек зафиксировано 72 подтвержденных случая коронавируса. Свежую статистику сообщил начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий во время заседания областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения, передает БелТА.

Кроме Докшицкого, особо пострадали Бешенковичский (27 случаев), Лиозненский (22 случая) районы и Витебск.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о многочисленных случаях пневмонии и вспышке коронавируса в Докшицах, которые не получали официального подтверждения. В частности, сообщалось о 85 случаях пневмонии в маленьком райцентре. Журналисты подсчитали, что если бы столько же пневмоний на душу населения было в Минске, то их количество составило бы 7600, для пациентов с этим диагнозом пришлось бы отвести 11 больниц.

По последней информации, коронавирусная инфекция две трети районов Витебщины. Область считается самым неблагополучным по коронавирусу регионом Беларуси.

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