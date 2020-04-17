Студентов витебского меда зовут работать в больницах города

Студентка шестого курса ВГМУ Людмила рассказала Onliner, что пару дней назад университет предложил своим подопечным поработать в больницах Витебска. Это касается студентов выпускного курса медицинского вуза. Все по желанию и с доплатами. В администрации ВГМУ нам пояснили, как и где будут работать студенты, а также сколько человек уже откликнулись на такое предложение.

— Это все добровольно, и принуждать никого не будут. Просто тем, кто хочет, дали такую возможность. Все оплачивается, средства защиты предоставляются, за нас несут ответственность и университет, и учреждения здравоохранения, где мы будем работать. Не считаю, что это опасно, потому что через несколько месяцев мы уже приступаем к работе — она ничем не будет отличаться от нынешней, — по словам студентки, желающие уже есть. Но по поводу размера доплат она еще не в курсе.

Ольга Сыроедова, проректор по воспитательной и идеологической работе ВГМУ, рассказала, что на предложение откликнулись примерно 20 студентов лечебного факультета из более чем 500.

— Это предлагается для студентов-старшекурсников, которые уже через два месяца будут врачами, получат дипломы. Поэтому с учетом необходимости им дается возможность поработать средним медицинским персоналом, то есть медсестрами, медбратьями. Это предложено для студентов лечебного факультета, которые желают, имеют возможность и не имеют противопоказаний. У многих наших студентов есть опыт, они уже работают. Поэтому сказать, что для них это что-то новое, нельзя, — сказала она.

По словам проректора университета, в прошлые годы в сезон ОРВИ и во время эпидемии гриппа студенты витебского меда также работали в больницах и поликлиниках. Доплаты для них будут такими же, как и для обычных медиков, уточнила Ольга Сыроедова.

— Наши студенты будут получать все доплаты, которые установлены на уровне правительства. Наши дети официально оформляются и будут работать в разных отделениях. На сегодня 20 студентов трудоустроены в областную клиническую больницу, а дальше — по мере необходимости. Мы работаем по запросу областного управления по здравоохранению и по отклику наших студентов, — отметила проректор.

Пока что запрос есть только из Витебска, о районах речь еще не шла.

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