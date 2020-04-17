Две больницы Витебска получат от спонсоров 74500 рублей на приобретение оборудования

Две больницы Витебска получат от спонсоров 74500 рублей на приобретения кислородных концентраторов (аналогов ИВЛ) и средств защиты для врачей.

В начале апреля команда краудфандинговой платформы «Улей» объявила сбор средств.

Спонсорами выступило 1156 субъектов, в том числе «Витебский Курьер» внес свою лепту.

В рамках кампании по сбору средств «Дыши легко, Витебск» было собрано 74500 рублей.

Самый крупный вклад внесла группа компаний «Бритиш Американ Тобакко». Компания перечислила 40 000 BYN: 20 000 BYN Витебской городской больнице скорой медицинской помощи и 20 000 BYN Витебскому областному клиническому специализированному центру (Железнодорожная больница).

Часть денег уже направлена адресатам. Витебская ЖД-больница закупила 2 000 защитных костюмов на деньги от крауд-кампании.

Организаторы сразу сообщили о запуске следующей крауд-кампании.

«Нам бы так хотелось написать, что больницам по всей нашей стране достаточно всех средств защиты против коронавируса, но, к сожалению, дела обстоят иначе. Благодаря вашим обращениям, мы узнали о критическом положении в Копыльской центральной районной больнице. Именно поэтому, мы не можем не продолжить сбор средств и запускаем крауд-кампанию «Дыши легко, Копыль«, — сообщили организаторы.

В теплицах в Витебской области начали выращивать бананы

51% новых случаев коронавируса в Беларуси зарегистрированы в Витебской области

Напуганные Бешенковичи: Врачи живут в гимназии, а местные скидываются на оборудование для больницы

Октябрьским РОВД Витебска разыскивается мужчина, который ушёл из дома