Компания Бритиш Американ Тобакко перечислила 40.000 рублей двум больницам в Витебске

В рамках кампании по сбору средств «Дыши легко, Витебск» группа компаний «Бритиш Американ Тобакко» перечислила сегодня 40 000 BYN двум больницам Витебска, которые сражаются с коронавирусом.

Компания British American Tobacco Trading Company перечислила 20 000 BYN Витебской городской больнице скорой медицинской помощи. Еще 20 000 BYN получит Витебский областной клинический специализированный центр (Железнодорожная больница).

Кроме того, в рамках проекта «Дыши легко, Витебск» получилось собрать для Витебской больницы скорой помощи и областного клинического специализированного центра 34 503 BYN. В самое ближайшее время все деньги поступят на счета больниц.

Спонсорами выступило 1156 субъектов, в том числе «Витебский Курьер» внес свою лепту.

Часть денег уже направлена адресатам. Витебская ЖД-больница закупила 2 000 защитных костюмов на деньги от крауд-кампании.

Организатором крауд-кампании выступила команда платформы ulej.by.

Организаторы сразу сообщили о запуске следующей крауд-кампании.

«Нам бы так хотелось написать, что больницам по всей нашей стране достаточно всех средств защиты против коронавируса, но, к сожалению, дела обстоят иначе. Благодаря вашим обращениям, мы узнали о критическом положении в Копыльской центральной районной больнице. Именно поэтому, мы не можем не продолжить сбор средств и запускаем крауд-кампанию «Дыши легко, Копыль«, — сообщили организаторы.

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