За сутки троих жителей Новополоцка поддались на уловки мошенников и потеряли деньги

За одни лишь сутки в милицию Новополоцка поступило три заявления о мошенничестве по новой схеме. Об этом сообщила официальный представитель Новополоцкого ГОВД Надежда Касперович.

Потерпевших обманули при покупке вещей через интернет, лишив денег. Суть схемы мошенничества заключалась в фиктивной доставке покупки транспортной компанией.

Выставляя объявление о продаже товара в интернет-ресурсах, преступники указывают номер телефона, который зарегистрирован, как правило, на случайных людей. Как только появляется покупатель, в большинстве случаев ведут переписку с ним посредством смс или мессенджеров.

Когда покупатель соглашается на приобретение вещи, его предупреждают о том, что товар может быть отправлен только транспортной компанией, с которой налажено сотрудничество (что достаточно удобно, ведь ходить на почту и стоять в очередях не нужно).

Затем мошенники подделывают документы какой-либо известной транспортной компании, бланки которых находятся в свободном доступе в интернете и отсылают их фото заказчику товара.

Жертва, чувствуя уверенность в легитимности сделки, отправляет, как правило, на банковскую карточку, задаток либо всю сумму за приобретенное.

После того как мошенники получают деньги, мобильный телефон уже недоступен, как и продавец.

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