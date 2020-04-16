Коронавирус нашли у солдата-срочника из учебного центра в Печах под Борисовом

У военнослужащего из учебного центра в Печах тест на коронавирус показал положительный результат. Как рассказала официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик, он находится в Главном военном клиническом медицинском центре в Минске.



Как рассказала Наталья Гаврусик, солдата госпитализировали с пневмонией. Тест на коронавирус показал положительный результат.

— Военнослужащие из его подразделения находятся на карантине — они помещены в палаточный городок на полигоне.

Официальный представитель Министерства обороны также сообщила, что заболевший солдат в параде не задействован и участия в репетициях не принимал, пишет tut.by.

Сегодня, напомним, стало известно, что случай коронавируса зафиксирован в войсковой части 3310. Это бригада внутренних войск МВД, которая находится недалеко от Минска. Состояние у военнослужащего удовлетворительное, он находится на лечении в госпитале МВД.

Накануне Министерство обороны сообщило, что в армии временно ограничены увольнения, посещения военнослужащих, а также мероприятия, связанные с перемещением воинских подразделений.

На контрольно-пропускных пунктах воинских частей развернуты медицинские посты, где ежедневно перед тем, как пройти на территорию части, проходят осмотр и при необходимости термометрию все военнослужащие контрактной службы и гражданский персонал.

«Особое внимание уделяется контролю за состоянием здоровья участников парада», — добавили в пресс-службе Министерства обороны.

За сутки почти на 30% возросло количество зараженных коронавирусом в Витебской области

В теплицах в Витебской области начали выращивать бананы

51% новых случаев коронавируса в Беларуси зарегистрированы в Витебской области

Напуганные Бешенковичи: Врачи живут в гимназии, а местные скидываются на оборудование для больницы

Октябрьским РОВД Витебска разыскивается мужчина, который ушёл из дома