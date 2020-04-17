В Полоцке отменяют междугородние автобусы из-за сложной эпидемиологической обстановки

Серьезные изменения внесены в расписание междугороднего транспорта на полоцком автовокзале с 13 апреля.

Как сообщили в автобусном парке, в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой временно приостановлено движение автобусов по ряду междугородных маршрутов. При этом пассажиров предупреждают, что данные об отмене рейсов могут изменяться.

Нужно обязательно уточнять расписание движения автобусов в диспетчерской автовокзала по телефону 46-32-48.

Ранее «Витебский Курьер» писал, что у Полоцкого автобусного парка начались проблемы из-за недостатка пассажиров.

В связи со сложившейся пандемиологической ситуацией и на основании уменьшения пассажиропотока филиал «Автобусный парк №1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» сообщил о временном приостановлении рейсов.

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