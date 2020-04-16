Брестское «Динамо» отправится на матч в Витебск на самолете

В матче 5-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» на выезде сыграет с «Витебском».

«Динамо» отправится на матч на самолете в день матча. После игры команда сразу же вернется в Брест, сообщает Tribuna.com.

Напомним, в прошлом сезоне брестчане тоже летали в Витебск. Также На самолете «Динамо» добиралось до Могилева и Гомеля.

Матч «Витебск» – «Динамо» Брест состоится 18-го апреля в 18.00.

Напомним, что матчи в Витебске вызвали много споров.

Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что соревнования не проводятся в регионах, где эпидемическая обстановка наиболее напряженная. В частности, матч, который планировался в Витебске, был перенесен в другой город.

Таким образом, министр сообщил, возможно, истинную причину переноса матча между клубами «Витебск» и «Смолевичи» из Витебска. Ранее Федерация футбола Беларуси (АБФФ) заявила, что игра была перенесена в Борисов по просьбе «Витебска» из-за сложных погодных условий.

Ему ответил председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов.

Это вообще не Караника дело — озвучивать такие моменты. Там действительно выпал снег. Играть было невозможно», — сказал Базанов.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Витебск» Сергей Ясинский заявил, что чемпионат Беларуси пока останавливать не нужно. Заявление прозвучало особенно резонансно на фоне смертей от коронавируса в Витебске и новых случаев заражения в Витебской области.

Бывший футболист «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем отношении к белорусскому чемпионату по футболу. Он сказал, что все завидуют чемпионату Беларуси.

Приостановить чемпионат Беларуси по футболу призвала Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов.

Болельщики ведущих футбольных клубов Беларуси против проведения матчей чемпионата страны. Фанаты БАТЭ, минского «Динамо», «Немана», брестского «Динамо» и солигорского «Шахтера» выступили с заявлениями, что из-за распространения коронавируса, они требуют остановить проведение чемпионата Беларуси по футболу, но к их мнению никто не прислушался.

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