За последние пять дней от коронавируса никто не вылечился в Беларуси

В последние две недели наблюдается резкое увеличение количества лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси.
На 16 апреля в Витебской области зафиксировано 1092 случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.
По состоянию на 16 апреля в Беларуси зарегистрировано 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов.
Согласно статистике, которую опубликовал TUT.by, в течение пяти дней с 12 по 16 апреля не было отмечено ни одного случая выздоровления пациентов с коронавирусом.
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