ВОЗ беспокоит ситуация с распространением COVID-19 в Беларуси

У ВОЗ вызывает обеспокоенность ситуация с распространением COVID-19 в Беларуси, России и ряде других стран.



Об этом заявил 16 апреля на брифинге в Копенгагене директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает Reuters.



По его словам, за последние 10 дней число заразившихся в Европе удвоилось и приблизилось к одному миллиону. Всего в мире количество инфицированных накануне перевалило за 2 млн. По информации Клюге, в Европе с начала эпидемии умерли 84 тысячи человек.

Отмечаются оптимистичные сигналы из Испании, Италии, Германии и Франции.

— Однако они омрачены стабильным или увеличивающимся числом новых случаев [заражения и гибели людей] в других странах, включая Великобританию, Турцию, Украину, Беларусь и Россию. Поэтому следующие несколько недель будут критически важными для Европы, — заявил Клюге.

Он поблагодарил всех, кто соблюдал введенные ограничения и правила во время празднования католической Пасхи и призвал действовать так же в ближайшие выходные — во время празднования православными.

— Несмотря на весеннюю погоду, мы находимся посреди шторма, — заявил Ханс Клюге. — В то время как в некоторых странах число новых выявленных случаев заражения COVID-19 снижается, некоторым странам еще только предстоит ощутить полное воздействие [коронавируса].

В Беларуси, по последним данным, 4204 инфицированных (+476 за сутки), в том числе 116 детей, умерли 40 человек. Лидером по количеству заражений COVID-19 является Витебская область. 51,2% всех заболевших COVID-19 за последние сутки в Беларуси — из Витебской области.



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